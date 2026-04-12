Лукашенко поздравил с Пасхой Патриарха Кирилла и Митрополита Вениамина

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравление с Пасхой Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Президент в поздравлении Патриарху Кириллу подчеркнул, что Воскресение Христово объединяет поколения и служит мощным духовным ориентиром для верующих.

Глава государства поблагодарил главу РПЦ за постоянную заботу о нравственном здоровье нации и неоценимый вклад в укрепление общественного согласия.

«Ваши авторитет и вдохновляющие наставления помогают сохранить культурное наследие и воспитывать в людях чувство ответственности за судьбу Отечества», — говорится в тексте.

Белорусский лидер пожелал главе Русской православной церкви доброго здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии.

В поздравительном послании в адрес Вениамина Лукашенко подчеркнул, что Воскресение Христово является величайшим событием в истории человечества, изменившее раз и навсегда мир, объявив фундаментальными ценностями сострадание, любовь и милосердие.

Он обратил внимание на то, что мудрое слово митрополита всегда напоминает о необходимости покаяния и искренней молитвы, заботе о ближнем, важности воспитания детей в духе традиционных семейных ценностей и подлинного патриотизма.

Глава государства пожелал Патриаршему Экзарху здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях.

