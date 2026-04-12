Ильсур Метшин: «Этот праздник олицетворяет собой духовное возрождение и обновление, наполняя сердца надеждой на лучшее будущее»

"Уважаемые казанцы!
От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой! На протяжении двух тысячелетий этот праздник олицетворяет собой духовное возрождение и обновление, наполняя сердца людей надеждой на лучшее будущее и торжество жизни.
Пасхальные богослужения объединяют верующих вокруг таких благородных качеств, как сочувствие и доброта, отзывчивость и забота о ближних, вызывают глубокое чувство радости от приобщения к традициям, передающимся из поколения в поколение. Своей созидательной, подвижнической деятельностью христианская община Казани вносит значительный вклад в сохранение нашего богатого исторического и культурного наследия, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление института семьи, способствуя распространению в обществе непреходящих моральных ценностей.
В этот знаменательный день от всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи в самых добрых делах. Пусть в ваших домах всегда царят мир, любовь и неиссякаемая вера!", — говорится в поздравлении.