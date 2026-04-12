Дело всенародное. Памятник участникам СВО создадут за народные деньги

Апрель в Волгограде и области всегда воспринимается как месяц подготовки к великому празднику Победы. Города и сельские поселения приводят в порядок после зимы, уделяя особое внимание памятникам героев войны. На этом фоне новый импульс получила и главная мемориальная стройка региона — возведение комплекса в честь участников СВО у подножия Мамаева кургана.
Мемориал, музей и композиция.
На прошлой неделе на строительной площадке, где возводят мемориальный комплекс, побывал губернатор Андрей Бочаров. Позже, на совещании, посвящённом ходу строительства, он напомнил: «Ключевая задача музея — представить историческое и геополитическое значение проводимой Россией специальной военной операции. С фактами, убедительно и наглядно напомнить о бесчеловечной сущности неонацизма и фашизма. Рассказать об участии в боевых действиях воинских частей, дислоцированных на территории Волгоградской области, и в целом вооруженных сил России», — цитирует пресс-служба слова губернатора.
Капсула в основание будущего музея была заложена 2 апреля 2024 г. Сейчас работы на площади 800 кв. м перешли в практическую плоскость — идёт заливка фундамента, продумывается экспозиция музея. Все работы идут по графику, завершиться они должны в 2026 году.
Сам комплекс будет состоять из трёх частей: самого мемориала; музея, посвящённого СВО, и композиции в честь особого вклада Сталинграда в годы войны.
Уже сегодня памятник можно назвать народным: он создавался с учётом мнения широкой общественности. В его обсуждении приняли участие порядка 100 тыс. человек, из них 2274 члена семей участников СВО и 177 самих участников. К обсуждению активно привлекли молодёжь. И это было именно коллективное решение — разместить мемориальный комплекс участникам СВО в парке Победы у подножия главной высоты России — Мамаева кургана.
Нельзя не вспомнить, что в своё время создание комплекса на Мамаевом кургане также было делом всенародным: в объявленном в 1944 г. конкурсе мог поучаствовать любой желающий — в комиссию по отбору приходили эскизы памятника как от прославленных архитекторов, так и от обычных людей, нарисованные просто на листе бумаги.
Никто не останется забытым.
Техническое и образное решение композиции создавала студия военных художников им. М. Грекова Минобороны РФ. В этом смысле первое, что бросается в глаза, это то, как органично вписывается будущий мемориал в комплекс Мамаева кургана.
Это не случайно: по словам главного архитектора студии им. Грекова Алексея Темникова, авторы проекта опирались на художественное наследие знаменитого скульптора, стараясь войти в резонанс с его идеями и создавая прямые отсылки к уже существующему памятнику-ансамблю.
«Например, это обнажённый торс нашего главного героя и обнажённый торс защитника Сталинграда, который при подъёме на Мамаев курган встречает посетителей, — рассказал Алексей Темников. — У Вучетича ещё есть змееборцы — два бойца борются со змеями, а у нас гидра уже раздавлена ногой воина, нашего современника. Есть прямые отсылки и к подпорным стенам-руинам на Мамаевом кургане. Там фигуры солдат вырастают из стен грубой кирпичной кладки разрушенных сталинградских домов. А у нас центральная фигура — воин в тяжёлом обмундировании, штурмовик. Он врастает в скалу и становится той нерушимой преградой, которая закрывает собой “Родину-мать” от новых вызовов эпохи».
А вот в техническом плане есть различия: хотя новый памятник, как и сооружения Мамаева кургана, выполнят из бетона, но современного, модифицированного — стеклофибробетона. Он не боится влаги и собирается на металлический каркас, который защитит скульптуру от деформации.
Творческое решение художников очень эмоционально насыщенное: клиновидная скульптурная композиция включит два блока, между которыми оставят узкий проход. Пройдя внутрь, на стенах можно будет увидеть отрывки из личных писем бойцов их родным.
На одной части монумента будут представлены образы солдата-штурмовика, гранатомётчика, оператора БПЛА, военной медсестры, на другой изобразят снайпера, мирных жителей и девочку, передающую бойцу письмо из дома.
Важный момент, о котором также сообщил Андрей Бочаров: одной из целей экспозиции станет сбор и размещение информации о каждом участнике специальной военной операции из Волгоградской области. Её будут дополнять в ходе работы с родственниками, родными и близкими. Забытым не должен остаться ни один боец.
Важно.
Стать причастным к созданию памятникам воинам-участникам СВО может каждый.
Фонд перспективного развития Волгоградской области открыл счёт для сбора пожертвований на строительство памятника. Для пожертвования достаточно отсканировать QR-код и внести любой посильный вклад в увековечивание памяти наших защитников.