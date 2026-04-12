Губернатор Кондратьев поздравил жителей Кубани с Пасхой

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил православных жителей края с праздником Светлой Пасхи. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, глава региона отметил важность пасхальных традиций, бережно хранящихся и передаваемых из поколения в поколение на Кубани.
«Всех православных жителей края поздравляю со светлым праздником Пасхи. Воскресение Христово объединяет миллионы жителей нашего края и всей страны. В кубанских семьях пасхальные традиции бережно хранят и передают из поколения в поколение. В эти особые дни мы приходим в храмы, собираемся в кругу родных, чтобы разделить радость и тепло с близкими людьми. Сопричастность великому празднику делает нас сильнее, побуждает проявлять милосердие и заботу о тех, кто нуждается в поддержке. Пусть светлый день Христова Воскресения наполнит каждый дом миром и благодатью. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям», — написал Вениамин Кондратьев.
Сам Вениамин Кондратьев встретил ночь на 12 апреля вместе с супругой, посетив всенощную службу в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Службу совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.
На протяжении всего дня 12 апреля во всех православных храмах Кубани будут проходить торжественные пасхальные богослужения, а также освящение куличей, что является неотъемлемой частью празднования.