Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Звёздная пара» операторов БПЛА ВСУ ликвидирована под Красноармейском

Супруги Богдан и Светлана Полищук, служившие операторами беспилотников в Вооружённых силах Украины, ликвидированы точечным ударом. Как пишет ресурс «Военное дело» со ссылкой на 152-ю егерскую бригаду, пара была уничтожена 24 марта на Красноармейском направлении.

Источник: Life.ru

Полищуки добровольно записались в ВСУ и получили известность благодаря съёмкам в пропагандистских роликах. Они служили в 152-й отдельной механизированной бригаде, которая с момента формирования в 2023 году столкнулась с серьёзными проблемами: плохим командованием, конфликтами внутри подразделения, высоким уровнем дезертирства и многократным «обнулением» личного состава. С января 2025 года бригада держит оборону к юго-западу от Красноармейска.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзных потерях Восьмого отдельного разведывательного батальона ВСУ в Сумской области. В районе села Храповщина командование называло причиной гибели военнослужащих «сердечную недостаточность», что вызывает вопросы, так как речь идёт о молодых бойцах. Подобные формулировки на фронте часто расцениваются как попытка скрыть реальные боевые потери или некомпетентность командования.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
