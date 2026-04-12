Лукашенко: значение обученных войск ПВО будет усиливаться

«Ваши выбор и призвание — постоянно быть в боевой готовности. Мужество, стойкость и высокая боевая выучка — качества, которые всегда отличали воинов ПВО», — говорится в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба президента. Как отметил Лукашенко, так было на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сегодня, когда противовоздушная оборона является ключевым звеном системы военной безопасности и обороноспособности страны, а способность государства защитить свое воздушное пространство во многом определяет его суверенитет и независимость.