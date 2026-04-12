Лукашенко: значение обученных войск ПВО будет усиливаться

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником. Как заявил белорусский лидер, события в мире показывают, что значение хорошо оснащенных и обученных войск ПВО будет лишь усиливаться.
«Ваши выбор и призвание — постоянно быть в боевой готовности. Мужество, стойкость и высокая боевая выучка — качества, которые всегда отличали воинов ПВО», — говорится в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба президента. Как отметил Лукашенко, так было на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сегодня, когда противовоздушная оборона является ключевым звеном системы военной безопасности и обороноспособности страны, а способность государства защитить свое воздушное пространство во многом определяет его суверенитет и независимость.
События, происходящие в мире, показывают, что значение хорошо оснащенных и обученных войск ПВО в дальнейшем будет только усиливаться, уверен глава государства. Он обратил внимание, что усложняется оружие, меняются формы и способы его применения, усиливаются вызовы и угрозы. «Но неизменными остаются победные традиции войск ПВО, ваши профессионализм и верность присяге. Как и понимание того, что только вы сегодня, успешно решая поставленные задачи по защите воздушных рубежей Отечества, можете обеспечить чистое, мирное небо над родной страной», — подчеркнул президент.