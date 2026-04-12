Лукашенко сказал о предназначении человека, поздравляя белорусов с Пасхой

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о предназначении человека, поздравляя православных белорусов с Пасхой 12 апреля. Подробности сообщает пресс-служба президента.
По словам главы государства, праздник Воскресения Христова неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования. Он обратил внимание на пасхальные традиции, которые объединяют белорусов в кругу семьи.
Александр Лукашенко подчеркнул: особая теплота праздника напоминает про высокое предназначение человека, состоящее в заботе о ближних, помощи страждущим. Он добавил, что духовная сила этих весенних дней дает возможность осознать нравственные ценности, а также идеалы христианства.
