В МИД рассказали о требованиях к новому генсеку ООН

Логвинов: генсек ООН должен работать на обеспечение интересов государств-членов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый генсек ООН должен выдерживать сбалансированную линию и работать на обеспечение интересов всех государств-членов, а не какой-либо отдельной группы стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Пришло время положить конец ангажированности ооновских чиновников. Будущий глава Секретариата ООН должен выдерживать сбалансированную линию и осознавать императивность устранения коренных причин имеющих место кризисов, иначе добиться долгосрочного урегулирования будет невозможно», — сказал Логвинов в беседе с агентством.

Он отметил, что генеральному секретарю также надлежит ориентироваться на выработанные государствами-членами консенсусные решения, воздерживаясь от озвучивания юридических оценок их действий.

«И это касается не только украинской проблематики», — указал директор департамента.

Логвинов подчеркнул, что будущий глава секретариата должен работать на обеспечение интересов всех государств-членов, а не какой-либо отдельной группы стран, как это фактически происходит сейчас.

«Нельзя допустить, чтобы данный орган в очередной раз превратился в придаток внешнеполитических ведомств западного меньшинства», — заключил он.

