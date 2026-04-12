В МИД рассказали о требованиях к новому генсеку ООН

«Пришло время положить конец ангажированности ооновских чиновников. Будущий глава Секретариата ООН должен выдерживать сбалансированную линию и осознавать императивность устранения коренных причин имеющих место кризисов, иначе добиться долгосрочного урегулирования будет невозможно», — сказал Логвинов в беседе с агентством.
Он отметил, что генеральному секретарю также надлежит ориентироваться на выработанные государствами-членами консенсусные решения, воздерживаясь от озвучивания юридических оценок их действий.
«И это касается не только украинской проблематики», — указал директор департамента.
Логвинов подчеркнул, что будущий глава секретариата должен работать на обеспечение интересов всех государств-членов, а не какой-либо отдельной группы стран, как это фактически происходит сейчас.
«Нельзя допустить, чтобы данный орган в очередной раз превратился в придаток внешнеполитических ведомств западного меньшинства», — заключил он.