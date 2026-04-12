Премьер-министр Татарстана поздравил жителей республики с Днем космонавтики

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем космонавтики. Спикер подчеркнул, что 12 апреля 1961 года навсегда изменило мировую историю. Полет Юрия Гагарина стал триумфом советской науки и инженерии, открыв человечеству путь к звездам.
Песошин напомнил, что Татарстан внес значительный вклад в развитие отечественной космонавтики. Сегодня предприятия, инженеры и ученые республики продолжают дело первопроходцев, разрабатывая инновационные технологии для космической сферы.
Премьер-министр пожелал жителям региона здоровья, успехов и новых высот в покорении Вселенной. Песошин добавил, что этот праздник символизирует смелость человека и силу научной мысли, а также дает возможность посмотреть в будущее. Пусть стремление к новым горизонтам всегда остается отличительной чертой татарстанцев.