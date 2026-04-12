Поддержка Киева или торговля с Москвой. Венгрия выбирает из двух премьеров

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Главная борьба разворачивается между оппозиционной партией «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр, и партией ФИДЕС действующего премьера Виктора Орбана. В Брюсселе и Киеве ставят на Мадьяра, так как ожидается, что в случае победы он разблокирует предоставление Украине кредита ЕС в размере €90 млрд и принятие 20-го пакета санкций против России. Ранее против этих мер выступил Орбан после остановки Киевом транзита российской нефти в Венгрию. Мадьяр часто называл Россию «агрессором» и выступал за пересмотр отношений, которые Орбан выстроил с Москвой.