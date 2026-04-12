Поддержка Киева или торговля с Москвой. Венгрия выбирает из двух премьеров

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Главная борьба разворачивается между оппозиционной партией «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр, и партией ФИДЕС действующего премьера Виктора Орбана. В Брюсселе и Киеве ставят на Мадьяра, так как ожидается, что в случае победы он разблокирует предоставление Украине кредита ЕС в размере €90 млрд и принятие 20-го пакета санкций против России. Ранее против этих мер выступил Орбан после остановки Киевом транзита российской нефти в Венгрию. Мадьяр часто называл Россию «агрессором» и выступал за пересмотр отношений, которые Орбан выстроил с Москвой.

Источник: Газета.Ру

10:20 Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах.

10:13 ~Премьер Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи прибыл на избирательный участок и проголосовал на парламентских выборах.~

9:58 На избирательном участке в 12-м районе Будапешта, куда ~придет голосовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан~ с супругой, обстановка спокойная, передает РИА Новости.

9:52 Победе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может помешать «эффект усталости» избирателей, хотя он и защищал на протяжении многих лет национальные интересы страны, заявил бывший экс-премьер Украины Николай Азаров.

9:30 По данным Национального избирательного офиса Венгрии, на парламентских выборах в стране ~явка на 8:00 по местному времени (9:00 мск) составила 3,46%. Это почти вдвое больше, чем на аналогичном этапе предыдущих выборов в 2022 году (1,82%)~. На данный момент ~проголосовали уже более 260 тысяч человек~.

9:25 Накануне министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что ~предстоящие выборы в Венгрии определят, удастся ли стране избежать втягивания в конфликт на Украине~.

9:10 В Венгрии в 06:00 по будапештскому времени открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше