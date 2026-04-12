На Западе напомнили о выходке Зеленского и шансах вступить в ЕС

Угрозы и шантаж Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут подорвать шансы Украины на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает The European Conservative.
В материале утверждается, что в последние недели обострился венгерско-украинский спор, когда Зеленский публично намекнул, что ВСУ «будут общаться с Орбаном на своем языке», если Будапешт продолжит блокировать кредит Киеву со стороны ЕС в размере 90 миллиардов евро.
«Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями», — говорится в публикации.
Как пишет издание, членство в ЕС предполагает базовый минимум взаимного уважения, так как каждая страна имеет право иметь свое мнение и оставаться при нем, в то время как давление не должно переходить системных и правовых границ.
В статье также отмечается, что нельзя раздавать полноправное членство в качестве политического жеста, иначе ЕС рискует распасться.
Ранее премьер-министр Венгрии напомнил, что Украина никогда не выплатит кредиты, которые ей выдает Евросоюз. Орбан также заявлял, что Будапешт продолжит препятствовать выделению кредита на 90 миллиардов евро Незалежной, пока не будет восстановлен нефтепровод «Дружба».