Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Подлость в порядке вещей»: Россияне не испорчены, в отличие от европейцев, считает Эррол Маск

РФ является супердержавой, считает отец богатейшего человека в мире Илона Маска, американский инвестор Эррол Маск. По его словам, россияне умны, энергичны и трудолюбивы, а страна в целом дала миру много выдающихся людей.

Источник: Life.ru

«Неудивительно, что страна дала миру столько выдающихся композиторов, писателей, изобретателей… В России высокая конкуренция, что замечательно», — сказал собеседник РИА «Новости». По словам Маска, в отличие от граждан США и стран Европы, где «подлость нередко в порядке вещей», наши соотечественники не испорчены.

Ранее Эррол Маск посетил пасхальную службу в столичном Храме Христа Спасителя. К слову, на ней же присутствовал и президент России Владимир Путин.

