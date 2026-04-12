Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о парламентских выборах, проходящих в стране в воскресенье, 12 апреля. Его цитирует Reuters.

Источник: AP 2024

«Я здесь, чтобы победить», — заявил политик после того, как проголосовал на одном из избирательных участков в Будапеште.

Он добавил, что Европа приближается к серьезному кризису и Венгрии необходимо сильное национальное единство для противостояния этому.

Ранее Орбан заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в венгерские выборы. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб.

До этого венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что в случае если Орбан и его партия «Фидес» проиграют парламентские выборы, то новое правительство во главе с Петером Мадьяром займет антироссийскую позицию и начнет поддерживать Украину.

