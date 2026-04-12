Лукашенко назвал величайшее событие в истории человечества

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с Пасхой и назвал величайшее событие в истории человечества. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По словам Александра Лукашенко, праздник Воскресения Христова, который православные белорусы отмечают 12 апреля, является величайшим событием в истории человечества, изменившим мир раз и навсегда, объявив фундаментальными ценностями сострадание, любовь, милосердие.
Мудрое архипастырское слово Митрополита Вениамина, подчеркнул глава республики, всегда напоминает про необходимость покаяния, искренней молитвы, заботе о ближнем. Также слово Митрополита напоминает о важности воспитания детей в духе традиционных семейных ценностей, а также о подлинном патриотизме.
Президент Беларуси, обращаясь к Патриаршему Экзарху, сказал:
— Пусть свет великого праздника станет для вас источником новых духовных сил для дальнейшего служения Православию и родной Беларуси.