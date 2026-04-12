В МИДе раскрыли требования к новому генсеку ООН

«Будущий глава Секретариата ООН должен выдерживать сбалансированную линию и осознавать императивность устранения коренных причин имеющих место кризисов, иначе добиться долгосрочного урегулирования будет невозможно», — сказал он в беседе с агентством.
Логвинов также отметил, что у России пока нет предпочтений по кандидатам на пост нового генсека, уточнив, что заявлять об этом рано, потому что предвыборная кампания лишь набирает ход.
Собеседник агентства добавил, что в 2016 году, когда генеральным секретарем был избран Антониу Гутерриш, претенденты подавали заявки вплоть до конца сентября.
Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря. В начале года министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о том, каким должен быть новый генсек ООН, шуткой ответил: «Какой коммунистической партии?».
Генсек ООН назначается Советом Безопасности (пять постоянных членов — Россия, Китай, Франция, Великобритания, США; а также десять непостоянных членов), затем утверждается Генеральной Ассамблеей.
