В МИДе раскрыли требования к новому генсеку ООН

Новый генеральный секретарь ООН должен сохранять сбалансированную линию, работая в интересах всех государств-членов, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, передает «РИА Новости».

Источник: РБК

«Будущий глава Секретариата ООН должен выдерживать сбалансированную линию и осознавать императивность устранения коренных причин имеющих место кризисов, иначе добиться долгосрочного урегулирования будет невозможно», — сказал он в беседе с агентством.

Логвинов также отметил, что у России пока нет предпочтений по кандидатам на пост нового генсека, уточнив, что заявлять об этом рано, потому что предвыборная кампания лишь набирает ход.

Собеседник агентства добавил, что в 2016 году, когда генеральным секретарем был избран Антониу Гутерриш, претенденты подавали заявки вплоть до конца сентября.

Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря. В начале года министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о том, каким должен быть новый генсек ООН, шуткой ответил: «Какой коммунистической партии?».

Генсек ООН назначается Советом Безопасности (пять постоянных членов — Россия, Китай, Франция, Великобритания, США; а также десять непостоянных членов), затем утверждается Генеральной Ассамблеей.

