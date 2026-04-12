Минобороны сообщило о почти 2 тыс. нарушениях ВСУ пасхального перемирия

Подразделения Вооруженных сил Украины 1971 раз нарушили режим перемирия в период с 16:00 мск 11 апреля до 8:00 мск 12 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве отметили, что группировки российских войск в данный период строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Президент Владимир Путин 9 апреля объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал перемирие гуманитарным.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен соблюдать режим тишины и действовать «зеркально». Он отметил, что позиция Украины, включая возможность продления режима прекращения огня после Пасхи, доведена до российской стороны.
