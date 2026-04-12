«Я без колебания принял решение, что поеду в родные Евдокимовичи». Лукашенко приехал на Пасху в Храм Николая Чудотворца на малую Родину

Президент Беларуси Александр Лукашенко встречает Пасху 12 апреля на малой Родине — в храме Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи в Шкловском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава республики в пасхальное утро посетит богослужение в храме, зажжет пасхальную свечу. Также Александр Лукашенко пообщается с прихожанами.
Президент сказал про его любимые храмы, которые были построены без помпезности, особенно если выполнены в дереве.
— Я без колебания принял решение, что поеду в родные Евдокимовичи, — подчеркнул глава государства.