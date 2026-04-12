Киев продолжил обстрелы приграничья и позиций ВС РФ после начала перемирия

На линии боевого соприкосновения ситуация также остается напряжённой. Ночью подразделения ВСУ предприняли серию попыток прорвать оборону РФ в Днепропетровской области. Как подчеркнули в министерстве, «несмотря на объявление режима пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены».