Минобороны сообщило о строгом соблюдении Россией пасхального перемирия

Все группировки войск России в зоне специальной военной операции соблюдали пасхальное перемирие, сообщило Минобороны.
Военнослужащие соблюдали режим прекращения огня с 16:00 11 апреля и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, пояснили в ведомстве.
Первое перемирие объявлялось в 2023 году по случаю Рождества — с 12:00 мск 6 января до 0:00 мск 8 января.
Второе перемирие — пасхальное — объявлялось в 2025 году с 18:00 мск 19 апреля до 0:00 мск 21 апреля.
Третьим стало объявленное Россией перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно началось в 0:00 мск в ночь с 7 на 8 мая и закончилось в 0:00 мск в ночь с 10 на 11 мая.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие 9 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность страны поддержать решение. За четыре часа до начала перемирия Зеленский подтвердил, что Украина будет соблюдать режим тишины.
Минобороны России сообщило, что в период с 16:00 мск 11 апреля до 8:00 мск 12 апреля было зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ.
