За сутки над Россией сбили 134 беспилотника

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 9 апреля объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал решение, заявив, что Киев намерен соблюдать режим тишины.
Утром 12 апреля Минобороны России сообщило об 1971 нарушении режима перемирия подразделениями ВСУ и строгом выполнении условий прекращения огня российскими войсками.
