Белорусские военные используют ИИ в войсках ПВО

Он отметил, что искусственный интеллект активно применяется при выполнении боевых задач противовоздушной обороны, при подготовке кадров, для оценки угроз.
«Могут правильно определить ту или иную степень угрозы налета, особенно, когда летит рой беспилотных летательных аппаратов и имеется куча ложных целей. Тем самым это дает больше времени расчету для принятия решения и обеспечивает более эффективную работу. Также (используется ИИ — Sputnik) при акустических системах распознавания целей, оптических активно применяется компьютерное зрение, которое поддерживается искусственным интеллектом», — сказал Бойкачев.
Он уточнил, что это система, определяющая БПЛА, выявляет его на фоне птиц и дает расчету объективные данные, обеспечивая раннее оповещение.
Начальник кафедры обратил внимание на то, что философия применения войск противовоздушной обороны поменялась из-за большого числа дронов. По его словам, маленькие БПЛА сложно заметить, они летают на низкой высоте, что делает сложным их обнаружение.
Тем не менее, белорусские военные адаптируются и используют ряд систем для их обнаружения: акустические, оптические, радиоэлектронную разведку.