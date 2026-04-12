Беглов поздравил православных петербуржцев с Пасхой

Губернатор отметил, что вера и любовь к Родине стали нравственными основами народа.

Губернатор Александр Беглов поздравил православных христиан Петербурга с праздником Воскресения Христова. В своём обращении глава города подчеркнул, что Святая Пасха — символ незыблемости веры, веками скреплявший духовный фундамент России.

В поздравлении Беглов напомнил слова патриарха Кирилла о том, что нет более радостных и желанных слов, чем свидетельство победы жизни над смертью и добра над злом — «Христос Воскресе!». Губернатор также сослался на президента Владимира Путина, который подчеркнул, что защита традиционных ценностей народов России — это способ отстоять правду и справедливость.

Беглов отметил, что православная вера, любовь к Родине, верность заветам предков, уважение к истории, взаимовыручка и готовность прийти на помощь стали нравственными основами народа. В эти светлые дни в храмах Петербурга совершаются торжественные богослужения, объединяющие горожан в радости Воскресения Христова, молитве за родных, за Отечество и за воинов, встречающих праздник вдали от дома.

Пусть праздник Святой Пасхи укрепит нашу веру, подарит надежду и душевную радость! Христос Воскресе!

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше