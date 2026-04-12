Иран рассказал об атмосфере недоверия на переговорах с США

«Эти переговоры состоялись после 40 дней навязанной войны и проходили в атмосфере недоверия и подозрительности. Естественно, что с самого начала мы не ожидали достижения соглашения за одну встречу. Никто и не рассчитывал на это», — сказал Багаи.
В Иране заявили, что не планируют дальнейших ядерных переговоров с США, однако Багаи подчеркнул, что дипломатические контакты между странами продолжатся, пишет The Wall Street Journal. Программа, место и сроки следующего раунда переговоров пока не объявлены, также отмечает информационное агентство Nour.
Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. После них вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что стороны не пришли к общему соглашению. По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии, но иранская делегация отказалась принимать условия.
Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи уточнил, что стороны «достигли взаимопонимания по ряду вопросов», но «по 2−3 важным вопросам есть разногласия». По данным Axios, разногласия на переговорах США и Ирана в Пакистане связаны с тем, что Тегеран настаивает на контроле над Ормузским проливом и не желает отказываться от своих запасов обогащенного урана.
Как считает бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер, у Ирана на переговорах больше «козырей в рукаве», чем у США. По его словам, Иран превратил географию в оружие и управляет Ормузским проливом.
