Лукашенко сказал, кто должен быть в постоянной боевой готовности в Беларуси

Глава государства обратил внимание, что именно так было на полях сражений в годы Великой Отечественной войны и именно так происходит и сейчас, когда противовоздушная оборона является ключевым звеном системы военной безопасности и обороноспособности Беларуси. По его словам, способность государства защитить свое воздушное пространство во многом определяет его независимость, его суверенитет.