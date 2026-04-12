Лукашенко сказал, кто должен быть в постоянной боевой готовности в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто должен быть в постоянной боевой готовности в стране, поздравляя военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником. Подробности сообщает пресс-служба президента.
— Ваши выбор и призвание — постоянно быть в боевой готовности. Мужество, стойкость и высокая боевая выучка — качества, которые всегда отличали воинов ПВО, — подчеркнул глава республики в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что именно так было на полях сражений в годы Великой Отечественной войны и именно так происходит и сейчас, когда противовоздушная оборона является ключевым звеном системы военной безопасности и обороноспособности Беларуси. По его словам, способность государства защитить свое воздушное пространство во многом определяет его независимость, его суверенитет.
Александр Лукашенко обратил внимание на события, происходящие в мире, которые показывают, что значение хорошо оснащенных и обученных войск ПВО в дальнейшем будет только усиливаться. По словам президента, усложняется оружие, меняются формы и способы его применения, усиливаются угрозы и вызовы. Однако неизменным, уверен Лукашенко, остаются победные традиции войск противовоздушной обороны, профессионализм, верность присяге.
— Как и понимание того, что только вы сегодня, успешно решая поставленные задачи по защите воздушных рубежей Отечества, можете обеспечить чистое, мирное небо над родной страной, — заявил глава республики.