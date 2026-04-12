В Пакистане сообщили о «перепадах настроения» у делегаций США и Ирана

Встреча сторон проходила 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. По ее итогам вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что государства не пришли к общему соглашению. По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии, но иранская делегация отказалась принимать условия. Американская делегация покинула Пакистан.