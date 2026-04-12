В Пакистане сообщили о «перепадах настроения» у делегаций США и Ирана

Делегации США и Ирана во время переговоров в Пакистане испытывали «перепады настроения», сообщил Reuters пакистанский источник.

Источник: Reuters

«Температура [встречи] то повышалась, то понижалась», — сказал он.

Как сообщал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, переговоры проходили в атмосфере недоверия: никто не ждал, что соглашение будет достигнуто за один раз.

Встреча сторон проходила 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. По ее итогам вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что государства не пришли к общему соглашению. По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии, но иранская делегация отказалась принимать условия. Американская делегация покинула Пакистан.

Багаи, в свою очередь, уточнил, что страны «достигли взаимопонимания» по ряду тем, но по нескольким важным вопросам разногласия остаются до сих пор.

