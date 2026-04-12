Буданов оценил возможность продления пасхального перемирия

Пасхальное перемирие в этом году не станет долгосрочным, заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов в беседе с «Новини.Live».
Он напомнил, что в прошлом пасхальное перемирие уже объявлялось, но продлено не было. «Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня», — сказал он.
Минобороны России утром 12 апреля сообщило, что все группировки российских войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали пасхальное перемирие. В свою очередь ВСУ, по данным российского ведомства, нарушили режим перемирия 1971 раз.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля. Он поручил российской армии на этот период приостановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ поддержал временное прекращение огня. Он добавил, что «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».
С предложением о пасхальном перемирии выступил украинский президент в конце прошлого месяца. 6 апреля он заявил о передаче через США России предложения об «энергетическом перемирии» на время Пасхи. Позже он обратился к Москве с призывом последовать примеру с перемирием на Ближнем Востоке.
Это четвертое по счету перемирие с начала военной операции. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества — с 12:00 мск 6 января до 00:00 мск 8 января. Второе перемирие — пасхальное — объявлялось в 2025-м с 18:00 мск 19 апреля до конца дня 21 апреля. В третий раз Россия объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно началось в ночь на 8 мая и закончилось в ночь на 11 мая.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.