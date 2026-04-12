Два супертанкера развернулись у Ормузского пролива после срыва сделки

Два пустых супертанкера планировали пройти через Ормузский пролив 12 апреля, но в последний момент развернулись, когда стало известно о несостоявшейся мирной сделке США и Ирана, сообщает Bloomberg.
Согласно данным сервисов по отслеживанию судов, вечером предыдущего дня в сторону Персидского залива направились три крупных танкера, которые не имеют прямых связей с Ираном.
В воскресенье утром два из них — Agios Fanourios I, который направлялся в Ирак, и пакистанский Shalamar, следовавший к острову Дас в ОАЭ, прибыли к КПП на иранском острове Ларак, где развернулись в обратную сторону.
Третий танкер, Mombasa B, возглавлявший ряд судов, направился далее в залив по одобренному Ираном маршруту. Сейчас о его пункте назначения неизвестно.
Ранее и Ирак, и Пакистан получили разрешение от Ирана на транзит через Ормузский пролив, поэтому причины выборочного прохода через него неясны. Bloomberg обращает внимание на то, что изменения в маршрутах произошли в момент, когда переговорщики в Исламабаде объявили, что соглашения достичь не удалось.
11 апреля, на фоне переговоров, через Ормузский пролив также начали движение два супертанкера под китайским флагом и один под греческим.
Встреча по вопросам урегулирования конфликта между США и Ираном проходила в Исламабаде в тот же день. По ее итогам вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что государства не пришли к общему соглашению. По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии, но иранская делегация отказалась принимать условия. Американская делегация покинула Пакистан.
