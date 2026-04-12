ЦАХАЛ сообщила об ударе по ракетной установке в Ливане

«Ночью Армия обороны Израиля обнаружила заряженную и готовую к запуску в направлении Государства Израиль ракетную установку в районе Джувайи на юге Ливана. После идентификации пусковая установка была атакована и быстро уничтожена, прежде чем она смогла произвести пуск в направлении Государства Израиль», — говорится в сообщении.
8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.
Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. В тот же день ЦАХАЛ сообщила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции. Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав сообщил о сотнях раненых и убитых в результате атаки.
