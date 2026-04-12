В Венгрии первые часы голосования показали рекордную явку

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы в Государственное собрание. По их результатам решится, сможет ли действующий премьер Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году, остаться в должности на пятый срок. Опросы предрекают победу оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в «Фидес».