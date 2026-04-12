В Венгрии первые часы голосования показали рекордную явку

Участки для голосования открылись 12 апреля в 06:00.
В 2022 году этот показатель составлял 10,31%. Предыдущий рекорд явки на это время был на выборах 2002 года, когда к 9:00 проголосовали 8,81% избирателей.
При этом явка в 3,46% в первый час почти вдвое превышает показатель в 1,82%, зафиксированный на выборах четыре года назад.
По данным газеты HVG, в первый час избиратели от оппозиции были более активны — больше людей проголосовало в оппозиционных округах, а также там, где правящая партия ФИДЕС ранее показала более слабые результаты.
12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы в Государственное собрание. По их результатам решится, сможет ли действующий премьер Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году, остаться в должности на пятый срок. Опросы предрекают победу оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в «Фидес».