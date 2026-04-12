Нашли в архиве: Лукашенко передали письмо, написанное им в молодости

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Белорусскому лидеру Александру Лукашенко передали письмо, написанное им еще в те годы, когда он баллотировался в депутаты.

Источник: Sputnik.by

Глава государства воскресенье посетил храм Святителя Николая Чудотворца, расположенный в агрогородке Евдокимовичи Шкловского района. В храме белорусский лидер традиционно зажег пасхальную свечу, пообщался с прихожанами и священниками.

Письмо главе государства передал председатель Шкловского райисполкома Сергей Бартош. Оно было написано в те годы, когда Лукашенко возглавлял совхоз «Городец».

«Вы писали о том, что претворили в жизнь: сохранить деревни и населенные пункты, дать равные условия городским и сельским жителям… Мы не знаем, было оно напечатано в районной газете или нет. Но мы нашли его в архиве», — цитирует Бартоша агентство БелТА.

Президент поблагодарил за памятное письмо и пообещал прочитать его. При этом глава государства предположил что вряд ли это письмо было опубликовано.

«У нас были сложные отношения с партийными органами», — напомнил он.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше