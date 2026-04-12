На Украине указали на последний шанс для Киева подписать соглашение с РФ

Она отметила, что окно возможностей для этого закроется в ближайшие три месяца.
«После этого Соединенные Штаты почти наверняка переключат внимание: сначала на промежуточные выборы в ноябре, а затем на рождественские праздники. Внимание американцев вряд ли вернется к этому вопросу в полной мере самое раннее до середины января», — написала Мендель на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Экс-пресс-секретарь подчеркнула, что у стран Европы нет ни необходимых инструментов, ни политической воли для продвижения серьезных мирных инициатив. По ее словам, большинство европейских лидеров ограничиваются пустыми заявлениями, концентрируясь на решении собственных внутренних проблем. По мнению Мендель, текущих ресурсов Киева недостаточно для победы в конфликте.
«У Украины по-прежнему недостаточно денег — даже если поступит часть обещанного кредита в размере $90 млрд — и недостаточно людей, чтобы выиграть этот конфликт на поле боя», — добавила она.
Мендель резюмировала, что, если соглашение не будет достигнуто в ближайший квартал, ситуация для Киева резко ухудшится. В этом случае Украина продолжит терять территории и личный состав армии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 апреля заявил, что конфликт на Украине нельзя преодолеть без гарантий безопасности для РФ. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что украинское руководство «наплевало» как на требования ЕС, так и на собственную Конституцию. По словам Лаврова, это «очевидно всем».
Днем ранее Лавров заявил, что контакты по украинской теме продолжаются, при этом российская сторона долго не видела перспектив возобновления диалога на фоне занятости американских посредников другими вопросами. Он уточнил, что переговоры по Украине не прекращались, а велись в непубличной плоскости.