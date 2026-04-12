Армения между ЕС и Россией: что повлияет на выборы и политику

Россия усиливает работу с зарубежными странами на фоне конкуренции за постсоветское пространство: Южный Кавказ и выборы в Армении становятся ключевыми точками — в программе «Пояснительная бригада».

Источник: РБК

00:06 Новый департамент АП и назначение Ардзинбы.

01:58 Конкуренция США, ЕС, Китая за регион.

03:30 Почему Южный Кавказ стратегически важен для России.

04:15 Газ, ЕАЭС и европейский вектор Армении.

06:09 Карабах, ОДКБ и нарратив «Россия бросила» в Армении.

07:41 Отказ от термина «постсоветское пространство».

08:56 Исход СВО и борьба за интерпретацию итогов.

Новые назначения в администрации президента России и изменение подходов к внешней политике отражают попытку усилить влияние на общественное мнение в соседних странах. В эфире Радио РБК эксперты отметили, что ключевая задача — формирование позитивного восприятия России на фоне роста активности США, ЕС и Китая в регионе.

При этом Южный Кавказ остается стратегически важным направлением для России — как с точки зрения безопасности, так и экономики. В центре обсуждения — предстоящие парламентские выборы в Армении, баланс между ЕС и ЕАЭС, ослабление роли России как посредника в регионе и риски дальнейшей переориентации стран на внешних игроков в условиях меняющейся геополитической конфигурации.

