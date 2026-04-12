Украина получила неожиданный удар, заявили в ВСУ

Военный ВСУ: Киев может остаться без части дронов из-за подорожания оптоволокна.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украина может остаться без части дронов из-за резкого подорожания критически важного для их использования элемента, цитирует издание «Страна.ua» военнослужащего115-й бригады ВСУ с позывным «Мори».

По его словам, китайские поставщики в 300 раз подняли цены на оптоволокно, из-за чего цена за один его километр теперь составляет 34 доллара.

«Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 км просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна. Я думаю, что если они ещё раз поднимут цену — а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период что оптоволокна может и не быть», — заявил «Мори».

Накануне глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников.

На этой неделе депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявляла, что Счетная палата по закупкам беспилотных систем Украины выявила, что в 2024—2025 годах более половины государственных контрактов заключалось с нарушением закона, из-за чего убытки составили 1,7 миллиарда долларов.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше