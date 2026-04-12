Лукашенко сказал, что нужно побыстрее закончить в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения храма Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи Шкловского района сказал, что нужно побыстрее закончить в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства напомнил про теплую погоду, которую прогнозируют синоптики на неделе с 13 апреля.
— Надо побыстрее закончить сев, чтобы нормально было и не меньше прошлого, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам президента, в 2025 году в стране была планка и ниже ее нельзя (аграриям в прошлом году удалось намолотить более 11 миллионов тонн зерна вместе с кукурузой и рапсом).