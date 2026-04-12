Лукашенко отреагировал на написанное в молодости письмо, которое получил на малой родине

Лукашенко на малой Родине получил письмо, которое написал еще в молодости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на малой родине в агрогородке Евдокимовичи Шкловского района при посещении храма Святителя Николая Чудотворца получил письмо, которое написал еще в молодости. Подробности приводит БелТА.

Письмо главе республики передал председатель Шкловского райисполкома Сергей Бартош. Оно было написано в годы, когда Александр Лукашенко был главой совхоза «Городец».

— Вы писали о том, что претворили в жизнь: сохранить деревни и населенные пункты, дать равные условия городским и сельским жителям, — привел некоторые подробности из письма глава Шкловского райисполкома.

Он уточнил, что неизвестно, напечатали письмо в районной газете или нет. Однако, добавил Сергей Бартош, его удалось найти в архиве.

— Я прочитаю. Вряд ли оно было опубликовано. У нас были сложные отношения с партийными органами, — сказал с улыбкой президент Беларуси.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше