Явка на парламентских выборах в Венгрии составила 37,98 процента

Явка на парламентских выборах в Венгрии составила 37,98% к 12:00 мск.

Источник: Reuters

БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии составила 37,98% к 12:00 мск, сообщили в Национальном избирательном офисе страны.

Всего проголосовали более 2,8 миллиона человек. Это значительно больше, чем за то же время четыре года назад: тогда явка составляла 25,77%.

В воскресенье в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.

Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию «Тиса». Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.

В конце февраля Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба»: Будапешт посчитал это политическим шантажом перед выборами.

Глава МИД Петер Сийярто также обвинял ЕС в попытке энергоблокады с целью смены власти в Венгрии. Он отмечал, что европейские политики грозили стране последствиями за решение наложить вето на кредит Украине. В то же время позиция Будапешта остается неизменной: если Киев хочет получить деньги, он должен восстановить поставки нефти.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше