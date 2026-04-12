Лукашенко заявил про авторитет патриарха Кирилла, обратившись к нему на Пасху

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про авторитет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поздравляя его с праздником Пасхи, который православные верующие празднуют 12 апреля. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава республики сказал про вечную жизнь, всепобеждающую любовь и непреходящую надежду для всего человечества, которые олицетворяет праздник Воскресения Христова. Указанный день объединяет поколения, а также служит мощным духовным ориентиром для верующих.
Президент Беларуси поблагодарил Патриарха Кирилла за постоянную заботу у нравственном здоровье нации, неоценимый вклад в укрепление общественного согласия.
— Ваши авторитет и вдохновляющие наставления помогают сохранить культурное наследие и воспитывать в людях чувство ответственности за судьбу Отечества, — заявил глава государства.
