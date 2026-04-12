Лукашенко заявил про авторитет патриарха Кирилла, обратившись к нему на Пасху

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про авторитет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поздравляя его с праздником Пасхи, который православные верующие празднуют 12 апреля. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Глава республики сказал про вечную жизнь, всепобеждающую любовь и непреходящую надежду для всего человечества, которые олицетворяет праздник Воскресения Христова. Указанный день объединяет поколения, а также служит мощным духовным ориентиром для верующих.

Президент Беларуси поблагодарил Патриарха Кирилла за постоянную заботу у нравственном здоровье нации, неоценимый вклад в укрепление общественного согласия.

— Ваши авторитет и вдохновляющие наставления помогают сохранить культурное наследие и воспитывать в людях чувство ответственности за судьбу Отечества, — заявил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл главное завоевание белорусского народа.

Тем временем Лукашенко сказал, что нужно побыстрее закончить в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко отреагировал на написанное в молодости письмо, которое получил на малой Родине.

А еще белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 12 апреля в храмах страны.

Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше