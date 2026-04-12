Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом со стороны Путина

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации. Праздник святой для россиян и для украинцев, для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением. Украинская сторона последовала примеру Российской Федерации», — отметил Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
В то же время пресс-секретарь российского президента напомнил, что аналогичное перемирие объявлялось и в прошлом году, и тогда ВСУ неоднократно его нарушали.
«Путин особо акцентировал, что наши военные должны быть начеку на случай возможных провокаций», — добавил Песков.