Орбан предрек открытие «Дружбы» на следующий день после выборов

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что возобновление поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» произойдет на следующий день после парламентских выборов в случае его победы.
«Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его откроют», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Орбан — лидер партии ФИДЕС — одержал победу на четырех предыдущих всеобщих выборах и с 2010 года является премьером страны.
С конца января Украина приостановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы», ведущей в Словакию и Венгрию. В Киеве объяснили ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. Сроки возобновления прокачки несколько раз переносились.
Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо говорили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался провести проверку неисправности на нефтепроводе. Кремль считает шантажом позицию Украины по «Дружбе».
На этой неделе Зеленский заявил, что ремонт трубопровода завершат «этой весной».
