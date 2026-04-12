Песков: разногласия России и Украины заключаются в считанных километрах.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Разногласия России и Украины по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по разрешению украинского конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий.
«Нет, это действительно считанные километры… грубо говоря, там 18−17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», — сказал Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Песков добавил, что президент России Владимир Путин уже более года назад говорил об этом. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что ВС РФ, очевидно, продвигаются вперед.