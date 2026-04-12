Такер Карлсон назвал Трампа рабом интересов Израиля

«Дональд Трамп объявил о прекращении огня. Очевидно, он сделал это с облегчением. Он опубликовал большую часть условий прекращения огня. А затем через два часа этот режим прекращения огня завершился, потому что Израиль намеренно нарушил условия, атаковав не только юг Ливана, но и Бейрут», — указал Карлсон. По мнению журналиста, утверждение о том, что Трамп «находится под контролем Нетаньяху, не было бы абсолютно неточным». Карлсон также назвал решение Трампа начать войну против Ирана ради «смены режима» самой крупной ошибкой какого-либо президента США за всю его жизнь.