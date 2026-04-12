Такер Карлсон назвал Трампа рабом интересов Израиля

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп слепо выполняет указания Израиля, что стало очевидно после начала военной операции против Ирана. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
«Мне жаль его, как мне жаль всех рабов. Он несвободен в данный момент и не может действовать в собственных интересах и в интересах своей страны», — сказал он. По словам Карлсона, тот факт, что США не могут гарантировать прекращение огня в Ливане, показывает высокую степень зависимости Трампа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Дональд Трамп объявил о прекращении огня. Очевидно, он сделал это с облегчением. Он опубликовал большую часть условий прекращения огня. А затем через два часа этот режим прекращения огня завершился, потому что Израиль намеренно нарушил условия, атаковав не только юг Ливана, но и Бейрут», — указал Карлсон. По мнению журналиста, утверждение о том, что Трамп «находится под контролем Нетаньяху, не было бы абсолютно неточным». Карлсон также назвал решение Трампа начать войну против Ирана ради «смены режима» самой крупной ошибкой какого-либо президента США за всю его жизнь.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном.