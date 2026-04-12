Кремль оценил в «считанные километры» разногласия с Киевом по территориям

Территориальные разногласия России и Украины заключаются в считанных километрах, заявил репортеру Павлу Зарубину представитель президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, заявившего, что стороны в мирных переговорах сосредоточены на обсуждении небольших участков земли. «На данном этапе речь идет о споре по поводу нескольких квадратных километров территории в том или ином направлении», — сказал он.
«Это действительно считанные километры, грубо говоря, там 18−17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», — сказал Песков.
Он напомнил, что президент Владимир Путин более года назад упоминал об этом, и добавил, что российские войска продолжают продвигаться вперед.
Материал дополняется.