В Тегеране рассказали о «дипломатии силы» после переговоров с США

«Мы всегда рассматриваем дипломатию силы как альтернативный метод наряду с военной борьбой за права иранского народа и ни на минуту не откажемся от попыток закрепить достижения 40 дней иранской национальной обороны», — заявил Галибаф.
По словам спикера иранского парламента, перед переговорами он подчеркивал наличие у Ирана добрых намерений и необходимой воли, однако из-за опыта двух предыдущих войн Тегеран не доверяет американской стороне.
Ни одна из сторон не ожидала быстрого заключения соглашения, заявил после переговоров представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи агентству Mehr. По его словам, консультации состоялись после 40 дней «навязанной войны» и сопровождались подозрительностью сторон.
Тегеран заявил, что не планирует продолжать ядерные переговоры с Вашингтоном, однако, по словам Багаи, дипломатические контакты между странами сохранятся, писала The Wall Street Journal. Дата, место и повестка возможного следующего раунда пока не определены, отмечало агентство Nour.
Встреча делегаций США и Ирана прошла 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, сообщил, что стороны не пришли к общему соглашению — по его словам, США обозначили «красные линии», а Иран не принял предложенные условия.