В Тегеране рассказали о «дипломатии силы» после переговоров с США

Иран рассматривает дипломатию силы как один из инструментов защиты национальных интересов наряду с военными методами, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, комментируя очередной раунд переговоров с США, прошедший в Пакистане, передает Fars.

Источник: AP 2024

«Мы всегда рассматриваем дипломатию силы как альтернативный метод наряду с военной борьбой за права иранского народа и ни на минуту не откажемся от попыток закрепить достижения 40 дней иранской национальной обороны», — заявил Галибаф.

По словам спикера иранского парламента, перед переговорами он подчеркивал наличие у Ирана добрых намерений и необходимой воли, однако из-за опыта двух предыдущих войн Тегеран не доверяет американской стороне.

Он также сообщил, что делегация США не смогла завоевать доверие иранских переговорщиков в этом раунде. Галибаф поблагодарил Пакистан за посредничество в переговорах.

Ни одна из сторон не ожидала быстрого заключения соглашения, заявил после переговоров представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи агентству Mehr. По его словам, консультации состоялись после 40 дней «навязанной войны» и сопровождались подозрительностью сторон.

Тегеран заявил, что не планирует продолжать ядерные переговоры с Вашингтоном, однако, по словам Багаи, дипломатические контакты между странами сохранятся, писала The Wall Street Journal. Дата, место и повестка возможного следующего раунда пока не определены, отмечало агентство Nour.

Встреча делегаций США и Ирана прошла 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, сообщил, что стороны не пришли к общему соглашению — по его словам, США обозначили «красные линии», а Иран не принял предложенные условия.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше