Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Устойчивый мир зависит от решений Зеленского, заявил Песков

Песков: РФ хочет устойчивого мира, он возможен, если Зеленский примет решение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия хочет устойчивого мира, он может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский примет необходимые и хорошо известные решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме “сегодня”. Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения», — сказал Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло», — добавил он.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше