Устойчивый мир зависит от решений Зеленского, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия хочет устойчивого мира, он может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский примет необходимые и хорошо известные решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме “сегодня”. Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения», — сказал Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло», — добавил он.