Россия может поставлять газ Европе, но получает много заявок на поставки газа от альтернативных рынков, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Конечно, почему бы и нет. Если будет оставаться газ от альтернативных рынков. Пока его много, пока он остается. Но альтернативные рынки — они очень прожорливые, очень много заявок на поставки», — сказал он.
Евросоюз в 2027 году намерен полностью запретить поставки СПГ из России. С 30 сентября следующего года будут запрещены поставки и трубопроводного газа. В марте еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен назвал ошибкой идею возобновления импорта энергоносителей из России.
Россия считает санкции против нее незаконными. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что запрет импорта российского газа подтолкнет Европу к критической зависимости от газа из США.
