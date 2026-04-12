В Шебекино при обстреле погибли супруги

Тела мужчины и женщины найдены на территории частного домовладения в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он уточнил, что они супруги и погибли в результате обстрела днем в субботу.
«Погибли в результате обстрела города, произошедшего вчера в районе 15 часов. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования близким погибших», — написал он.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал этот шаг, подчеркнув, что Киев будет действовать «зеркально».
Менее чем через полчаса после начала перемирия Гладков сообщил об атаке на Шебекино, через два часа он рассказал, что два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область.
