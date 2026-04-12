Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Путин обсудили реализацию трехсторонних проектов с КНДР

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным реализацию трехсторонних проектов с участием КНДР, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский и российский лидеры в воскресенье провели разговор по телефону. В ходе разговора главы государств также обменялись поздравлениями с Пасхой и обсудили международную ситуацию и двустороннее сотрудничество.

Среди обсуждаемых вопросов — сотрудничество в тройке Беларусь — Россия — КНДР.

«В сегодняшнем разговоре обсуждалась возможность реализации ряда проектов в трехстороннем формате», — говорится в сообщении.

В конце марта президент Беларуси совершил первый в истории суверенной Беларуси визит в КНДР, где провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По итогам официального визита был определен пул перспективных направлений сотрудничества.

Как заявляли ранее в МИД Беларуси, Минск активно работает над развитием сотрудничества с Москвой и Пхеньяном в трехстороннем формате. По итогам визита белорусского президента в КНДР в этом формате ожидаются’очень интересные проекты".

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше