Лукашенко и Путин обсудили реализацию трехсторонних проектов с КНДР

Белорусский и российский лидеры в воскресенье провели разговор по телефону. В ходе разговора главы государств также обменялись поздравлениями с Пасхой и обсудили международную ситуацию и двустороннее сотрудничество.
Среди обсуждаемых вопросов — сотрудничество в тройке Беларусь — Россия — КНДР.
«В сегодняшнем разговоре обсуждалась возможность реализации ряда проектов в трехстороннем формате», — говорится в сообщении.
В конце марта президент Беларуси совершил первый в истории суверенной Беларуси визит в КНДР, где провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
По итогам официального визита был определен пул перспективных направлений сотрудничества.
Как заявляли ранее в МИД Беларуси, Минск активно работает над развитием сотрудничества с Москвой и Пхеньяном в трехстороннем формате. По итогам визита белорусского президента в КНДР в этом формате ожидаются’очень интересные проекты".