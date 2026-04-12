В Кремле оценили вероятность краха НАТО из-за США

В Кремле не ожидают краха НАТО на фоне недовольства Вашингтона союзниками по альянсу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Я не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Потому что так или иначе европейская составляющая будет расти», — сказал он.
По его мнению, представляется очевидным, что «меняющиеся реалии современного мира» заставят НАТО трансформироваться.
Песков отметил, что европейские страны обеспокоены действиями Вашингтона и стремятся к развитию собственной оборонной политики в рамках Евросоюза. В Кремле считают, что впереди — сложные процессы, способные повлиять на баланс сил и систему сдержек в Европе.
«Они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс», — сказал Песков.
На прошлой неделе Трамп заявил, что всегда считал НАТО «бумажным тигром». «И [президент России Владимир] Путин, кстати, тоже это знает», — добавил он.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.