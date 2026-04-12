Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле оценили вероятность краха НАТО из-за США

В Кремле не ожидают краха НАТО на фоне недовольства Вашингтона союзниками по альянсу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Источник: РБК

В Кремле не ожидают краха НАТО на фоне недовольства Вашингтона союзниками по альянсу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Я не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Потому что так или иначе европейская составляющая будет расти», — сказал он.

По его мнению, представляется очевидным, что «меняющиеся реалии современного мира» заставят НАТО трансформироваться.

Песков отметил, что европейские страны обеспокоены действиями Вашингтона и стремятся к развитию собственной оборонной политики в рамках Евросоюза. В Кремле считают, что впереди — сложные процессы, способные повлиять на баланс сил и систему сдержек в Европе.

«Они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс», — сказал Песков.

После начала операции США и Израиля в Иране Трамп неоднократно критиковал НАТО и отдельные государства за нежелание оказывать военную помощь и помогать в разблокировке Ормузского пролива, а также заявлял, что всерьез рассматривает возможность выхода из альянса.

На прошлой неделе Трамп заявил, что всегда считал НАТО «бумажным тигром». «И [президент России Владимир] Путин, кстати, тоже это знает», — добавил он.

Переговоры между США и Ираном в Пакистане, состоявшиеся 12 апреля, завершились без достижения соглашения.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
