Лукашенко и Путин обсудили ряд важных тем в телефонном разговоре 12 апреля

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ряд важных тем в телефонном разговоре 12 апреля на Пасху. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Главы государств обменялись поздравлениями с праздником Воскресения Христова, а также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты на высшем уровне.
Президенты двух стран во время телефонного разговора уделили особое внимание подготовке очередного Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие состоится в июне 2026 года в Минске и Минской области и будет посвящен тематике экономического взаимодействия.
Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили региональную и международную проблематику, основные вопросы мировой повестки дня. Обсуждалось и сотрудничество в тройке Беларусь — Россия — КНДР.
Также президент Беларуси подтвердил, что приедет на Парад Победы в Москве 9 Мая.
