Лукашенко и Путин обсудили ряд важных тем в телефонном разговоре 12 апреля

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор на Пасху 12 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ряд важных тем в телефонном разговоре 12 апреля на Пасху. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Главы государств обменялись поздравлениями с праздником Воскресения Христова, а также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты на высшем уровне.

Президенты двух стран во время телефонного разговора уделили особое внимание подготовке очередного Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие состоится в июне 2026 года в Минске и Минской области и будет посвящен тематике экономического взаимодействия.

Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили региональную и международную проблематику, основные вопросы мировой повестки дня. Обсуждалось и сотрудничество в тройке Беларусь — Россия — КНДР.

Также президент Беларуси подтвердил, что приедет на Парад Победы в Москве 9 Мая.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что нужно побыстрее закончить в Беларуси.

Тем временем Лукашенко раскрыл главное завоевание белорусского народа.

А еще президент сказал, кто должен быть в постоянной боевой готовности в Беларуси.

