Песков прокомментировал решения Европы по энергетике

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решениях Европы в сфере атомной энергетики, отметил, что это «было бы смешно, если бы не было так грустно».
Об этом он сказал в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%.
«Было бы смешно, если бы не было так грустно. Представьте себе: Германия принимает решение об отказе от атомной энергии. Через дорогу находится страна — Франция — где свыше 80% генерации, уже на тот момент, обеспечивалось за счет атомной энергии», — сказал Песков, комментируя решения ЕС в сфере энергетики.